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Госдума утвердила Медведева на пост премьера РФ


МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании во вторник проголосовала за утверждение Дмитрия Медведева премьер-министром России.

За назначение Медведева премьером проголосовали 374 депутата (83,1%) при необходимых 226 голосах, против высказались 56, воздержавшихся не было. Всего проголосовало 430 человек.

Кандидатуру Медведева в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин внес в понедельник, сразу после своей инаугурации. Процедура его назначения главой правительства будет завершена после того, как Путин подпишет соответствующий указ.

Позднее соответствующий указ о назначении Медведева премьер-министром был подписан президентом. Указ вступает в силу с момента подписания.

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