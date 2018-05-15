СОЧИ, 15 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства РФ. В соответствии с указом, новый кабмин РФ будет представлен 10 вице-премьерами.

"Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации - министра финансов Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации", - говорится в указе.

Своим указом Путин создал должность первого вице-премьера - Министра финансов РФ.

Президент сообщил, что Медведев будет готов представить предложения по персоналиям в новом правительстве в пятницу.

"Владимир Владимирович, я буду готов прибыть к вам в пятницу и доложить все предложения по кадрам", - сообщил Медведев.

В соответствии с указом, в частности, Путин переименовал Министерство связи и массовых коммуникаций в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Также, своим указом президент разделяет Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Министерство науки и высшего образования РФ займется научной, научно-технической и инновационной деятельностью, нанотехнологиями, сообщает пресс-служба Кремля.

"Передать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ...научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности...", - говорится в указе "О структуре федеральных органов исполнительной власти".

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство просвещения РФ займется госполитикой в сфере общего и среднего образования, сообщает пресс-служба Кремля.

"Передать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования", - цитирует указ пресс-служба.

Минпромторгу передано руководство торгпредствами РФ и управление их недвижимостью.

Президент упразднил Федеральное агентство научных организаций, говорится в указе "О структуре органов исполнительной власти".

"Упразднить ... Федеральное агентство научных организаций, передав его функции по нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг в соответствующей сфере деятельности, а также функции по управлению имуществом Министерству высшего образования и науки Российской Федерации", - говорится в документе.