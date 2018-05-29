МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. 30-летний Дмитрий Артюхов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В пятницу Путин назначил бывшего главу ЯНАО Дмитрия Кобылкина главой Минприроды, приняв его отставку.

Артюхов окончил Тюменский государственный университет, получил степень МВА в Сингапурском университете управления. С 2010 года работает в аппарате губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе в качестве помощника Дмитрия Кобылкина, занимаясь, в частности, экономическими вопросами и инвестициями. В начале 2016 года был назначен заместителем главы региона. По данным ряда уральских СМИ, проходил в 2017 году курсы подготовки будущих губернаторов, которые проводил РАНХиГС совместно с администрацией президента РФ. Согласно информации из открытых источников, его отец — Андрей Артюхов — занимает пост первого вице-спикера Тюменской областной думы.