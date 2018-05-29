ГОРКИ, 29 мая — ПРАЙМ. Внешэкономбанк станет одним из инструментов реализации майского указа президента РФ по развитию страны, в дальнейшем не исключена его докапитализация, сообщил премьер-министр РФ, председатель наблюдательного совета ВЭБа Дмитрий Медведев на первом заседании набсовета банка в обновленном составе.

"Теперь у Внешэкономбанка новый этап развития, он должен стать ключевым инструментом реализации задач, которые обозначены в майском указе президента. Многое предстоит сделать, чтобы ВЭБ стал эффективным институтом развития, как мы хотели бы его видеть, необходимый задел для этого есть, но в дальнейшем нужно будет предусмотреть и дополнительную капитализацию банка. О чем Игорь Иванович (Шувалов — ред.) только что со мной говорил", — сказал Медведев.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Шувалова председателем государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк).

Медведев отметил, что новая глава ВЭБа в представлении не нуждается. "Тем более он не первый год входил в состав наблюдательного совета, хорошо понимает особенности структуры, к тому же имею ввиду большой управленческий опыт с масштабными проектами, в первую очередь в правительстве. Игорь Иванович, я вас еще раз поздравляю", — обратился Медведев к Шувалову, пожелав успехов на новой должности.

"Вы президенту обещали, что не подведете на новой должности, надеюсь, это относится ко всем присутствующим здесь", — добавил премьер.

Медведев также поблагодарил экс-главу госкорпорации Сергея Горькова за проделанную им работу. "Хотел бы поблагодарить Сергея Николаевича Горькова и его команду за проделанную работу. Было непросто, особенно имея в виду достаточно сложные условия у банка", — сказал Медведев.

Он напомнил, что в 2016 году, когда Горьков возглавил ВЭБ, у госкорпорации накопилось много проблем: и с ликвидностью, и с качеством активов, кроме того добавили санкционные ограничения. "Скажем прямо, государственная корпорация в тот период была на грани дефолта. Тем не менее этого удалось избежать и благодаря государственной поддержке и благодаря управленческим решениям, которые принимал руководитель банка", — добавил Медведев.

Как сообщил новый глава госкорпорации Игорь Шувалов, бывший глава Внешэкономбанка Сергей Горьков не планирует продолжать работу в ВЭБе, хотя такое предложение ему было сделано.

"Он не планирует, у него было несколько предложений. Его работа оценивается положительно, он сделал очень много. Это предлагалось (остаться в ВЭБе – ред.) Сергей Николаевич считает, что он может передать дела и может помогать, реально помогать и мне, и Внешэкономбанку, не находясь в структуре и в штате", — сказал Шувалов, отвечая на соответствующий вопрос.

Горьков возглавлял ВЭБ с февраля 2016 года. Шувалов до прихода в ВЭБ 10 лет занимал пост первого вице-премьера — с 2008 года.