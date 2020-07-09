МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Крупнейшая видеокорпорация Китая Tencent Video купила эксклюзивные права на показ российского анимационного сериала "Фиксики", пишет "Коммерсант".

Речь идет о четвертом сезоне сериала, мультфильм выйдет на русском и китайском языках. Серии с китайским переводом будут выходить одновременно с продуктом для российского рынка.

"В сделку вошли 52 будущих эпизода сериала, которые будут произведены в 2020–2022 годах, и права на производство костюмированного шоу "Фиксикилаб" для китайского рынка", — пишет "Ъ".

Tencent Video является акционером российского холдинга Mail.ru Group.Отмечается, что "Фиксики" будут показаны онлайн.

Адаптация сериала из 52 серий для китайского рынка будет стоить более 100 млн рублей.

Отмечается, что адаптация должна облегчить новому сезону "Фиксиков" путь на телевидение Китая, который сильно зарегулирован.