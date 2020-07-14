МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Группа компаний Mail.ru запустила платформу для создания сюжетов, где текст будет зачитывать виртуальный диктор. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу компании.

Пользователь при создании сюжета будет добавлять текст, который нужно зачитать. Он сможет выбрать несколько вариантов внешности ведущего.

"Дикторы выглядят и разговаривают, как живые люди: при чтении новостей они реалистично воспроизводят мимику, эмоционально реагируют и расставляют смысловые акценты",- рассказали в Mail.ru Group.

Такое видео будет возможно дополнить изображениями, музыкой, титрами или ссылкой.

Такой продукт будет доступен для всех участников медиарынка. Это и крупные СМИ, и блогеры.

Разработчики использовалии при создании платформы технологии голосового ассистента "Маруся". Системы компьютерного зрения Vision обучались на реальных прототипах и видеозаписях, отметили в компании.

А что касается видео, которое было создано профессиональными медиаплощадками, то после модерации такой контент будет попадать в рекомендательную систему сервиса "Смотри" и получит возможность монетизации.