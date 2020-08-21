МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Целый ряд крупнейших американских СМИ и издательств требуют от корпорации Apple пересмотреть размеры взимаемых комиссий в своем магазине App Store.

В частности, свои претензии высказали такие издания, как The New York Times, Washington Post и агентство Bloomberg.

Они недовольны коммисией в размере 30% в магазине App Store.

Объединенная группа издателей направила свое обращение к Apple и просит разъяснить, какие условия они должны выполнить, чтобы добиться снижения комиссии.

"Мы бы хотели понимать, каким условиям наши члены — компании, производящие высококачественный цифровой контент — должны соответствовать, чтобы получить те же условия, которые Amazon получает в Apple App Store для своего приложения Amazon Prime Video", — пояснил агентству Bloomberg руководитель объединяющей издателей компании Digital Content Next Джейсон Кинт.

Обращение адресовано главе корпорации Apple Тиму Куку.

В качестве аргументов СМИ заявляют о том, что Amazon получила от App Store сниженную комиссию.

Кук ранее говорил, что снижение комиссии будет предоставлено всем, кто соответствует определенным требованиям корпорации.

Издатели хотят уточнить эти требования в соем случае и снизить комиссию сразу в два раза — с 30% до 15%.

Ранее на Apple подала в суд компания Epic Games (создатель популярной видеоигры Fortnite) из-за размера комиссии в App Store. Компания также сообщила о том, что Apple намерена полностью прекратить сотрудничество к производителем видеоигр и уже направила соответствующее письмо.