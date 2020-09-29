МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. За прошедший 2019 год глобальный рынок интернет-рекламы продемонстрировал уверенный рост: это на 15,4% больше, чем в 2018 году. Как сообщает в"Российская газета" со ссылкой на исследование компании PwC, объем рынка достиг максимальных значений: 310,6 миллиарда долларов.

Крупнейшим сегментом и драйвером роста все еще остается мобильная реклама. Объем этого показателя за прошлый 2019 год составил 185,1 миллиарда долларов.

Компания в своем исследовании отмечает, что динамика развития мобильного сегмента в полной мере отражает то, что в последнее время в развивающихся странах происходит проникновение смартфонов и мобильного интернета. Еще одним драйвером выступает рост доли потребления мобильного контента и сервисов в развитых странах.

Из-за этого в 2019 году доля мобильного сегмента рекламы составила 59,6% от всего рынка. эксперты прогнозируют, что к 2024 году этот показатель составит 67% рынка.

Как отмечается в исследовании ComScore (проведено в 2019 году), в девяти из 10 анализируемых государств 75% всего времени в интернете пользователи проводят с мобильных устройств.

"Мобильный интернет уже занимает доминирующее положение в контексте потребления цифрового контента", — поясняют аналитики.

Что касается России, то рынок интернет-рекламы в нашей стране — крупнейший в регионе Центральной и Восточной Европы. Объем интернет-рекламы в Российской Федерации в прошлом году составил 50% от совокупного рынка, это 3,75 миллиарда долларов, рост к 2018 оду — на 21%.

Россию от глобального рынка интернет-рекламы отличает то, что в стране крупнейшим сегментом остается десктопная реклама: доля составляет 69,1% от общего объема рынка.

В то же время превалирующее положение сегмента десктопной рекламы будет сохраняться и дальше: к концу 2024 года ожидается, что этот сектор составит 64% от всего рынка интернет-рекламы в стране.

"Рынок интернет-рекламы растет и будет набирать емкость и дальше. Многие крупные компании, средний и мелкий бизнес перераспредели бюджеты из офлайн в онлайн. Некоторые компании пробуют для себя digital впервые, понимая, что онлайн-шоппинг будет развиваться и дальше", — цитирует "Российская газета" директора по digital & social media коммуникационного агентства PR Partner Дамира Фейзуллова.