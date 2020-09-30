МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. ВТБ вышел из капитала "Первого канала".

Как сообщает банк, кредитная организация владела долей в 20% в "Первом канале".

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания: 0/0%", — говорится в сообщении. Ранее банку принадлежало 20% "Первого канала".

Сделка была заключена 23 сентября.

"ВТБ Капитал" в марте прошлого года приобрел 20% акций "Первого канала" у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей бизнесмену Роману Абрамовичу. Условий банк тогда не раскрывал, но отмечал, что сделка стала частью бизнеса прямых инвестиций, включающего медиасегмент.