МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Американская компания Walt Disney анонсировала реорганизацию внутри структуры, которая сделает приоритетным выпуск фильмов, сериалов и передач для стриминговых платформ.

Отмечается, что все команды Disney будут поделены на три подразделения, каждое из которых будет отвечать за выпуск контенты для разных каналов дистрибуции. При этом стриминг станет главным направлением работы бренда.

В студийное подразделение Disney войдут команды, которые будут отвечать за театральный и эпизодический контент. Сюда войдут The Walt Disney Studios, 20th Century Studios, Pixar, Marvel, Lucasfilm и Searchlight.

Развлекательное подразделение будет включать отделы, преимущественно известные зрителю кабельного ТВ. Это ABC News, National Geographic и каналы Disney.



Третье подразделение — спортивный канал ESPN. Оно также займется выпуском спортивных программ для других кабельных каналов.

Отмечается, что стриминг-сервис Disney+ запустили в конце прошлого 2019 года. Компания во время пандемии использовала этот канал для премьеры фильма "Мулан", хотя изначально планировалось, что премьера пройдет в кинотеатрах. В России, где Disney+ пока недоступен, фильм в кино и вышел.

Disney также владеет стриминг-сервисами Hulu и ESPN+ и ведет работу над запуском новой платформы Star.