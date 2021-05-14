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https://1prime.ru/media/20210514/833663127.html
Минюст внес издание VTimes.io* в список СМИ-иноагентов
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В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента (СМИ-иноагенты) добавили ресурс VTimes.io*. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минюста... ПРАЙМ, 14.05.2021
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента (СМИ-иноагенты) добавили ресурс VTimes.io*. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минюста Российской Федерации.
"Четырнадцатого мая 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса "VTimes.io", — сообщает министерство юстиции РФ.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.