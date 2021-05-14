МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента (СМИ-иноагенты) добавили ресурс VTimes.io*. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минюста Российской Федерации.

"Четырнадцатого мая 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса "VTimes.io", — сообщает министерство юстиции РФ.

*СМИ, выполняющее функции иноагента.