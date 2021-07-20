МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Более 500 организаций в сфере печатных медиа получат субсидии Минцифры РФ на реализацию социально значимых проектов в 2021 году, сообщается на сайте министерства.

"В текущем году более 500 организаций в сфере печатных медиа получат субсидии Минцифры России на реализацию социально значимых проектов в газетах и журналах, а также на выпуск изданий для людей с ограниченными возможностями. В числе первых получателей — организации, выпускающие издания для инвалидов по зрению, детские и литературно-художественные журналы, региональные газеты", — сообщает министерство.

Отмечается, что заключение соглашений проводится в соответствии с правилами предоставления субсидий, которые утверждены постановлением правительства РФ, а также в соответствии с протоколами заседаний конкурсной комиссии и списками организаций-получателей субсидий, утвержденными министерством.

"Сотрудник Минцифры России отправит получателю соглашение в системе "Электронный бюджет" и по электронной почте уведомит о необходимости подписания соглашения. Организация-получатель в течение 10 дней должна подписать соглашение с помощью электронной цифровой подписи. Процесс заключения соглашений с получателями субсидий будет завершен до 1 октября текущего года", — говорится в сообщении.

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