МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Минцифры РФ в четверг запускает конкурсы на получение грантов на общую сумму 3,8 миллиарда рублей для российских IT-проектов и компаний, внедряющих цифровые решения, сообщает пресс-служба министерства. Десять IT-компаний выступят против "Яндекса" в суде

"IT-компании могут претендовать на гранты от 20 до 300 миллионов рублей, при этом теперь эта мера поддержки доступна разработчикам как программного обеспечения, так и программно-аппаратных комплексов", — говорится в сообщении.

Принять участие в конкурсе могут компании-разработчики без ограничения по ОКВЭД и размеру выручки, в том числе стартапы. По просьбе компаний оптимизированы требования к пакету документов и увеличены с 12 до 18 месяцев возможные сроки реализации проекта, отмечает министерство. Кроме того, максимальный размер зарплат сотрудников увеличен на 20% (с 200 до 240 тысяч рублей).

"Благодаря общению с компаниями и проделанной РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий, оператор государственных мер поддержки Минцифры — ред.) работе над ошибками, получить гранты на развитие IT-проектов и цифровизацию компаний стало проще. Также в этом году мы планируем реализовать механизм подачи заявок на гранты через портал госуслуг", — приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры Максима Паршина.