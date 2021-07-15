2021-07-15T10:25:55+03:00
2021-07-15T10:25:55+03:00
2021-07-15T10:25:55+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210715/834205286.html
Минцифры запускает конкурсы на гранты для IT-проектов
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минцифры РФ в четверг запускает конкурсы на получение грантов на общую сумму 3,8 миллиарда рублей для российских IT-проектов и компаний, внедряющих цифровые решения, сообщает... ПРАЙМ, 15.07.2021
it-проекты, гранты, минцифры, новости, технологии, экономика
https://1prime.ru/images/83277/17/832771793.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83277/17/832771793.jpg
https://1prime.ru/images/83277/17/832771792.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83277/17/832771792.jpg
https://1prime.ru/images/83277/17/832771780.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83277/17/832771780.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210714/834195771.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Минцифры РФ в четверг запускает конкурсы на получение грантов на общую сумму 3,8 миллиарда рублей для российских IT-проектов и компаний, внедряющих цифровые решения, сообщает пресс-служба министерства.
"IT-компании могут претендовать на гранты от 20 до 300 миллионов рублей, при этом теперь эта мера поддержки доступна разработчикам как программного обеспечения, так и программно-аппаратных комплексов", — говорится в сообщении.
Принять участие в конкурсе могут компании-разработчики без ограничения по ОКВЭД и размеру выручки, в том числе стартапы. По просьбе компаний оптимизированы требования к пакету документов и увеличены с 12 до 18 месяцев возможные сроки реализации проекта, отмечает министерство. Кроме того, максимальный размер зарплат сотрудников увеличен на 20% (с 200 до 240 тысяч рублей).
"Благодаря общению с компаниями и проделанной РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий, оператор государственных мер поддержки Минцифры — ред.) работе над ошибками, получить гранты на развитие IT-проектов и цифровизацию компаний стало проще. Также в этом году мы планируем реализовать механизм подачи заявок на гранты через портал госуслуг", — приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры Максима Паршина.