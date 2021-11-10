МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Американский видеосервис Netflix заказалв России производство второго сериала. Как сообщила пресс-служба американской компании, новый проект эксклюзивно для видеоплатформы создаст кинокомпания "Водород", главную роль сыграет актер Александр Петров. Перевозчики просят увеличить компенсации за рост цен на авиатопливо

"Сериал расскажет историю о том, как знаменитость оказывается в центре разрушающих его личность трагических событий", — пояснили в сообщении.

Новый продукт для Netflix будет снят в жанре психологической драмы. Шоураннером сериала выступит режиссер Эдуард Оганесян, режиссер комедийной драмы "Чики". Продюсерами станут Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Ольга Кочеткова и другие.

Пока неизвестно, как будет называться новый сериал и когда стоит ждать его релиз. Как рассказал "Ведомостям" источник на российском медиарынке, рабочее название проекта — "Петля".