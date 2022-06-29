МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Совет директоров Walt Disney Co во вторник единогласно проголосовал за продление срока полномочий генерального директора Боба Чапека на три года. Это важное доказательство поддержки и одобрения стиля руководства Чапека после недавних разногласий в медийном гиганте. Генеральный директор "Яндекса" покинул пост на фоне санкций

Гендиректором Disney 63-летний Чапек стал в феврале 2020 года. Он пришел на смену Бобу Айгеру всего за несколько месяцев до того, как пандемия COVID-19 нарушила работу всех бизнесов группы — от подразделения тематических парков до телевизионного и кинематографического бизнеса и подразделения прямых трансляций спортивных мероприятий. Действующий контракт Чапека должен был истечь в феврале.

"Disney оказалась в тяжелом положении из-за пандемии, но под руководством Боба наши бизнесы — от парков до стриминга — не только смогли пережить бурю, но и оказались в позиции силы", — отметила в заявлении председатель совета Сьюзан Арнольд.

"Боб оказался в правильном месте — во главе The Walt Disney Company — в правильное время, и совет полностью доверяет ему и его команде", — добавила Арнольд.

В последние месяцы некоторые аналитики и руководители медийной отрасли гадали, может ли пошатнуться положение Чапека после того, как он расстроил сотрудников, изначально отказавшись осудить законопроект во Флориде, который ограничивает обсуждение вопросов ЛГБТК в школах.

Когда компания в итоге выступила протий данной меры, законодатели Флориды лишили Disney ее автономного статуса в отношении Walt Disney World в Орландо. Упомянутый закон пока не вступил в силу.

Также Чапек шокировал Голливуд, когда ранее в июне уволил уважаемого телевизионного руководителя Питера Райса.

Чапек, 30 лет проработавший в Disney, ранее возглавлял ее бизнес тематических парков и подразделение потребительских товаров.

Акции Disney с начала года упали почти на 40%. Во вторник после завершения основной сессии они подросли примерно на 0,5% до 96,36 доллара.