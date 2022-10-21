МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его приобретения, но масштабные сокращения ожидаются, даже если сделка сорвется, пишет газета Washington Post со ссылкой на корпоративные документы. Илон Маск раскритиковал действия ФРС США

В ближайшее время сервис микроблогов может за 44 миллиарда долларов приобрести предприниматель Илон Маск. По данным издания, он уже сообщал потенциальным инвесторам сделки, что намерен уволить 75% из персонала компании, насчитывающего 7,5 тысячи сотрудников.

Масштабные сокращения ожидаются, даже если сделка Маска с Twitter сорвется. Согласно корпоративным документам, нынешнее руководство компании к концу 2023 года планировало сократить фонд оплаты труда примерно на 800 миллионов долларов, что означает уход почти четверти сотрудников. Компания также планирует провести значительные сокращения своей инфраструктуры, включая центры обработки данных.

Специалист по анализу данных Эдвина Чена заявил, что предложенные Маском сокращения "невообразимы" и подвергнут пользователей Twitter риску взлома и доступа к оскорбительным материалам, таким как детская порнография.