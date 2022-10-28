МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter, сообщил телеканал СNBC. СМИ: Маск опроверг сообщения об увольнении большинства сотрудников Twitter

"Гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся", — сообщает телеканал.

В сообщении говорится, что руководство соцсетью принял на себя Маск. "Теперь Маск глава Twitter", — говорится в сообщении.

Газета Financial Times со ссылкой на информированные источники подтверждает, что Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. Если бы сделка не завершилась в пятницу, мог бы начаться инициированный компанией судебный процесс в отношении Маска.

Ранее предприниматель объяснил покупку социальной сети Twitter желанием "помочь человечеству". Маск признал, что его задача может быть невыполнима, однако обещал, что попробует сделать Twitter "уютным и привлекательным для всех".

Маск в среду побывал в штаб-квартире компании, встретился с сотрудниками, а также изменил подпись в своем аккаунте на этой платформе — теперь он фигурирует там в качестве Илона Маска — "главного по Твитам" или как можно перевести то же выражение со сленга "главного дурака".