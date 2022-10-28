МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп после перехода социальной сети Twitter под управление Илона Маска поздравил предпринимателя и заявил о возможном восстановлении своего аккаунта уже в понедельник. СМИ сообщили о приостановке торгов акциями Twitter

Ранее СМИ сообщали, что Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию.

"Мои поздравления Илону Маску в связи с приобретением Twitter… Мне сообщили, что мой аккаунт будет восстановлен и начнет действовать в понедельник. Посмотрим", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Трампа.

Трамп ранее заявлял, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент намерен использовать собственную соцсеть Truth. Сорок пятого президента США заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.