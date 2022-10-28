Трамп поздравил Маска с приобретением Twitter и заявил о возможном скором восстановлении аккаунта
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп после перехода социальной сети Twitter под управление Илона Маска поздравил предпринимателя и заявил о возможном восстановлении своего аккаунта уже в понедельник.
Ранее СМИ сообщали, что Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию.
"Мои поздравления Илону Маску в связи с приобретением Twitter… Мне сообщили, что мой аккаунт будет восстановлен и начнет действовать в понедельник. Посмотрим", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Трампа.
Трамп ранее заявлял, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент намерен использовать собственную соцсеть Truth. Сорок пятого президента США заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.
https://1prime.ru/media/20221028/838619856.html
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