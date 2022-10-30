New York Times: Маск распорядился с субботы начать увольнение сотрудников Twitter
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск приказал с субботы начать увольнения сотрудников Twitter, сообщает New York Times со ссылкой на источники.
"Илон Маск планировал начать увольнения работников Twitter уже в субботу, сообщили четыре человека, знакомых с ситуацией, причем у некоторых менеджеров запросили списки сотрудников для сокращения", — говорится в публикации.
Отмечается, что пока не известно, сколько из 7500 сотрудников компании будут уволены.
"Увольнения в Twitter будут происходить до 1 ноября — даты, когда сотрудники должны были получить гранты в виде акций в качестве части их компенсаций", — пишет издание, указывая, что это позволит Маску избежать дополнительных расходов.
В пятницу агентство Блумберг сообщало, что Twitter уже начал увольнять сотрудников после покупки компании Илоном Маском. В соцсетях появлялась информация, что из компании была уволена вся команда дата-инженеров.
Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании. Газета Washington Post со ссылкой на корпоративные документы писала, что Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его покупки. При этом сам Маск эти сообщения опровергал.
https://1prime.ru/media/20221030/838642806.html