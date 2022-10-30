МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск приказал с субботы начать увольнения сотрудников Twitter, сообщает New York Times со ссылкой на источники. Маск будет гендиректором Twitter временно, пишут СМИ

"Илон Маск планировал начать увольнения работников Twitter уже в субботу, сообщили четыре человека, знакомых с ситуацией, причем у некоторых менеджеров запросили списки сотрудников для сокращения", — говорится в публикации.

Отмечается, что пока не известно, сколько из 7500 сотрудников компании будут уволены.

"Увольнения в Twitter будут происходить до 1 ноября — даты, когда сотрудники должны были получить гранты в виде акций в качестве части их компенсаций", — пишет издание, указывая, что это позволит Маску избежать дополнительных расходов.

В пятницу агентство Блумберг сообщало, что Twitter уже начал увольнять сотрудников после покупки компании Илоном Маском. В соцсетях появлялась информация, что из компании была уволена вся команда дата-инженеров.

Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании. Газета Washington Post со ссылкой на корпоративные документы писала, что Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его покупки. При этом сам Маск эти сообщения опровергал.