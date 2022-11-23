Пушков рассказал, как Маск бросил вызов "либеральной диктатуре"
Сенатор Пушков: отказавшись о практики "банов" в Twitter, Маск бросил вызов "либеральной диктатуре"
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале высказывание Илона Маска о политике Twitter в отношении блокировки пользователей.
Как ранее заявил Маск, Twitter отказывается от практики постоянных блокировок аккаунтов, не будет отправлено в "бан" даже агентство Associated Press за "совершенно вымышленное" сообщение о падении российских ракет в Польше.
По словам Пушкова, "какие бы позиции ни занимал Маск по тем или иным вопросам, он бросает вызов стерильному единомыслию и либеральной диктатуре в мире соцсетей".
"Думаю, бывший руководитель Twitter Дорси, забанивший Трампа, продвигавший только ультралиберальную повестку и превративший Twitter в инструмент идейной диктатуры, сейчас испытывает рвотные позывы", — заключил сенатор.
https://1prime.ru/media/20221123/838915671.html
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