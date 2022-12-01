МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Российские государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды с 1 декабря обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Meta* не стала подавать кассацию на решение о блокировке соцсетей в России

В начале сентября о выборе именно этих сетей сообщал кабмин. Правительство РФ указывало, что госорганы будут размещать в соцсетях отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, указывать актуальные контактные данные – адрес электронной почты и номера телефонов. Кабмин также уточнял, что требования вступают в силу с 1 декабря текущего года.

В пресс-службе Минцифры РИА Новости объяснили, что обязательным условием для странички госучреждения является получение специальной отметки "Госорганизация" через портал "Госуслуги".

Пока что процедура подтверждения для госпабликов доступна только во "ВКонтакте", позднее она появится и в "Одноклассниках".

Чтобы страница во "Вконтакте" прошла подтверждение подлинности, ее администратору нужно: зайти в раздел "Управление" на странице сообщества в соцсети, выбрать "Подтвердить статус через "Госуслуги" в "Основной информации". Переход на "Госуслуги" произойдет автоматически. Авторизоваться на "Госуслугах" от имени организации, согласиться на проверку информации. После этого в разделе управления сообществом появится статус "Заявка рассматривается". Проверка займет не более 24 часов. После этого на странице появится отметка государственной организации.

В конце сентября генеральный директор VK Владимир Кириенко сообщал, что уже более 12 тысяч госучреждений подтвердили подлинность своих сообществ во "ВКонтакте" через портал "Госуслуги".