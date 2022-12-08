МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Предприниматель и владелец компании Twitter Илон Маск пообещал ее основателю Джеку Дорси продолжить раскрывать данные о случавшихся сокрытиях важной информации на платформе. Илон Маск снова стал богатейшим человеком по мнению Forbes

"Самая важная информация скрывалась (от тебя тоже) и некоторая могла быть удалена, но все, что мы обнаружим, будет опубликовано", — написал Маск в Twitter, отвечая на вопрос Дорси, "почему, если целью является прозрачность для построения доверия, просто не опубликовать все без отбора и дать людям самим принять решение".

Дорси, в частности, предложил опубликовать "все обсуждения текущих и будущих действий".

"Сделайте все публичным сейчас", — написал он.

Дорси покинул пост руководителя Twitter в ноябре прошлого года, в мае нынешнего года он покинул совет директоров компании, с приобретением компании Маском Дорси сохранил в ней долю в размере 2,4%.

Ранее Маск опубликовал в соцсети ссылку на расследование журналиста Мэтта Таибби о том, что Twitter принял чрезвычайные меры, чтобы в канун выборов в 2020 году не дать ход истории вокруг похищенного ноутбука сына Джо Байдена Хантера.