МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск устроил в компанию двоюродных братьев по отцовской линии, адвоката и свою "правую руку", сообщает газета Business Insider со ссылкой на источники. Илон Маск снова стал богатейшим человеком по мнению Forbes

По данным собеседников портала, один из его двоюродных братьев Эндрю Маск работает инженером программного обеспечения, а второй — Джеймс Маск — выполняет роль разнопланового помощника. Также сообщается, что миллиардер нанял своего личного адвоката Алекса Спайро и "правую руку" Джареда Бирчалла, руководящего семейной инвестиционной фирмой Маска Excession.

Ранее издание со ссылкой на источники сообщало, что штат Twitter, ранее насчитывавший порядка 7,5 тысячи человек, сократился примерно на 70% со времени приобретения компании Маском.

В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.