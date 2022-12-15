Сенат США утвердил запрет TikTok на компьютерах правительства
Сенат США единогласно проголосовал за запрет TikTok на компьютерах федерального правительства
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Американские сенаторы утвердили законопроект, запрещающий использование китайской социальной сети TikTok на электронных устройствах федерального правительства, сообщила пресс-галерея верхней палаты конгресса.
Инициатива, повторяющая меры, которые внедряются на уровне отдельных штатов, получила единогласную поддержку сенаторов.
"В завершение сегодняшнего вечера сенат единогласно принял законопроект S.1143 "Нет TikTok на правительственных устройствах", — сказано в сообщении.
Законопроект предписывает удалить приложение TikTok из информационно-технологических ресурсов федеральных агентств, следует из описания документа. Власти США считают, что TikTok может использоваться китайскими спецслужбами в шпионских целях.
Ранее использование популярного приложения для создания и просмотра коротких видео запретили своим чиновникам несколько американских штатов, включая Техас, Алабаму, Северную и Южную Дакоты.
https://1prime.ru/media/20221215/839177099.html
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