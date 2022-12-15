МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Американские сенаторы утвердили законопроект, запрещающий использование китайской социальной сети TikTok на электронных устройствах федерального правительства, сообщила пресс-галерея верхней палаты конгресса. Соцсеть "ВКонтакте" начала маркировать сообщества с ЛГБТ-контентом

Инициатива, повторяющая меры, которые внедряются на уровне отдельных штатов, получила единогласную поддержку сенаторов.

"В завершение сегодняшнего вечера сенат единогласно принял законопроект S.1143 "Нет TikTok на правительственных устройствах", — сказано в сообщении.

Законопроект предписывает удалить приложение TikTok из информационно-технологических ресурсов федеральных агентств, следует из описания документа. Власти США считают, что TikTok может использоваться китайскими спецслужбами в шпионских целях.

Ранее использование популярного приложения для создания и просмотра коротких видео запретили своим чиновникам несколько американских штатов, включая Техас, Алабаму, Северную и Южную Дакоты.