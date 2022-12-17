Руководство Молдавии поддержало закрытие шести русскоязычных телеканалов
Президент Молдавии Санду приветствовала приостановку вещания шести русскоязычных телеканалов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду приветствовала решение чрезвычайной комиссии о приостановке вещания шести русскоязычных телеканалов в республике. Об этом сообщает РИА Новости.
Молдавские власти в пятницу приостановили действие лицензии оппозиционных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Этот шаг был мотивирован якобы недобросовестным освещением этими телеканалами событий в республике и на Украине, в результате чего, по мнению властей, возникал риск дезинформации населения страны.
Санду, со своей стороны, заявила, что защита национального информационного пространства — важный шаг по предотвращению попыток дестабилизации, "запущенных людьми, подпадающими под международные санкции".
"Мы не можем согласиться с тем, что в этот непростой период безопасность государства и мирная жизнь граждан находятся под угрозой беглецов, которые хотят только одного — избежать правосудия", — написала президент республики в соцсетях.
https://1prime.ru/media/20221217/839210433.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.