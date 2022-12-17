МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду приветствовала решение чрезвычайной комиссии о приостановке вещания шести русскоязычных телеканалов в республике. Об этом сообщает РИА Новости. Молдавия готовит иск против "Газпрома", обвиняя его в энергокризисе

Молдавские власти в пятницу приостановили действие лицензии оппозиционных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Этот шаг был мотивирован якобы недобросовестным освещением этими телеканалами событий в республике и на Украине, в результате чего, по мнению властей, возникал риск дезинформации населения страны.

Санду, со своей стороны, заявила, что защита национального информационного пространства — важный шаг по предотвращению попыток дестабилизации, "запущенных людьми, подпадающими под международные санкции".

"Мы не можем согласиться с тем, что в этот непростой период безопасность государства и мирная жизнь граждан находятся под угрозой беглецов, которые хотят только одного — избежать правосудия", — написала президент республики в соцсетях.