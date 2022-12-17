МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Популярность китайского приложения TikTok — это повод для беспокойства в Вашингтоне, поскольку эта соцсеть может представлять реальную угрозу национальной безопасности США, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. TikTok сократит штат сотрудников в России

"Я считаю, что это (приложение — ред.) причина для подлинного беспокойства для правительства", — сказал Бернс в интервью телеканалу CBS.

Он сказал, что разделяет опасения чиновников, которые называют приложение угрозой для нацбезопасности. По словам Бернса, TikTok — это китайская компания, а значит, правительство КНР сможет настаивать на доступе к информации пользователей из США и получить этот доступ, а также контролировать контент в соцсети. "Я бы был очень острожным", — сказал Бернс на просьбу дать совет пользователям приложения.

Ранее сенат США утвердил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok на электронных устройствах федерального правительства. Использование популярного приложения для создания и просмотра коротких видео также запрещено госслужащим штатов Джоржия, Техас, Алабама, Северная и Южная Дакота.