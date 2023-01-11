МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Приложение российской социальной сети для работы и бизнеса TenChat вновь появилось в App Store, после недавнего удаления, передаёт корреспондент РИА Новости. Приложение Россельхозбанка удалили из App Store

Во вторник пресс-служба социальной сети сообщила РИА Новости, что ее приложение удалили из App Store, но новая версия уже находится на рассмотрении у маркетплейса.

Приложение вновь появилось в поисковой выдаче в App Store. "Нас решили временно вернуть", — написал в своём аккаунте в социальной сети ее основатель Семен Теняев. Однако, по его словам, "пока новую версию (приложения — ред.) не пускают уже третий месяц".

В декабре источник агентства в компании сказал, что соцсеть получила предупреждение от App Store об удалении приложения из маркетплейса в течение 14 дней за нарушение санкционной политики. Он также отметил, что в соцсети зарегистрировано более 2 миллионов человек.