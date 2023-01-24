МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Агентство Bloomberg News в понедельник сообщило, что Apple Inc ведет переговоры примерно с полдюжиной медийных партнеров, включая Walt Disney Co, о разработке контента виртуальной реальности (VR) для своего шлема смешанной реальности (MR). Apple планирует увеличить долю производства в Индии

По сведениям Bloomberg News, у этого шлема, разрабатываемого вместе с Sony Group Corp, будет два экрана со сверхвысоким разрешением для виртуальной реальности и набор внешних камер для поддержания "режима ретрансляция" дополненной реальности.

Как передает агентство, технологический гигант также работает над обновлением своего собственного материала Apple TV+ под новый шлем.

Disney, Apple и Sony не ответили на просьбы Reuters о комментариях.

Ранее в январе Bloomberg сообщило, что в этом году Apple планирует представить свой первый шлем смешанной реальности.

MR-шлем может позволить владельцу применять объект реального мира для запуска реакции виртуального мира.