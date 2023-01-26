МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Верховный суд Бразилии оштрафовал мессенджер Павла Дурова Telegram за несоблюдение решения суда о блокировке одного из каналов, признанных ранее распространяющими недостоверную информацию, сообщила газета Valor Economico. Зампрокурора Бразилии призвал заблокировать активы экс-президента Болсонару

"Судья Федерального верховного суда Александр ди Мораеш решил наложить на Telegram штраф в размере 1,2 миллиона бразильских реалов (около 240 тысяч долларов США — ред.) за несоблюдение решения о блокировке аккаунта избранного депутата Николаса Феррейры", — говорится в материале на сайте издания.

После беспорядков сторонников бывшего президента Жаира Болсонару в столице Мораеш 11 января распорядился заблокировать ряд телеграм-каналов, принадлежащих политикам и влиятельным лицам "для прекращения распространения ненавистнических речей, подрыва порядка и призывов к нарушению институционального и демократического порядка путем распространения ложных и вводящих в заблуждение новостей и фактов".

Telegram сообщил Верховному суду, что выполнил часть решения, однако в отношении канала избранного депутата Феррейры попросил суд пересмотреть решение.

По мнению суда, Telegram таким образом поставил под сомнение "авторитет судебного решения, принятого в рамках уголовного расследования".

Сторонники экс-президента Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту — резиденции президента, а также в здание верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, помещения были разграблены. В ходе беспорядков и после них были задержаны около 2 тысяч человек, 942 их них уже арестованы и 464 вышли на свободу.