МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Показы кино в России по параллельному импорту можно обеспечить до появления необходимого количества отечественной продукции, заявил первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Алексей Синицын. "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории отечественного проката

Ранее сенаторы направили на отзыв в правительство законопроект о праве кинотеатров показывать зарубежные фильмы без согласия правообладателей. По информации газеты "Коммерсант", в Минюсте считают нужным ввести практику в том числе в онлайн-кинотеатрах, при этом против параллельного импорта в этой области выступили Минэкономики и Минкульт.

"Моя позиция такая: сейчас и наша прокатная индустрия, и потребительские ожидания граждан ориентированы на показ большого количества кинопродукции и ритмично обновляющийся репертуар. Отечественная киноиндустрия сегодня не в состоянии предложить такое количество и такую частоту обновления картин для показа", — сказал сенатор РИА Новости.

Он отметил, что стране нужен переходный период для наращивания производства отечественных фильмов. В этом время следует принять параллельный импорт в отношение зарубежного контента — разрешить показ в кинотеатрах фильмов без согласия правообладателей, подчеркнул Синицын.