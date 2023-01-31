МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Западную интеллектуальную собственность стоит использовать без лицензий в "режиме личных санкций", заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Роспатент изучает кредитование с помощью интеллектуальной собственности

Политик написал в мессенджере Telegram, что ответными санкциями на имущественные права Запада станет принятие правил об использовании интеллектуальных продуктов "недружественных стран", включая фильмы и софт, без лицензий и уплаты авторского вознаграждения.

Медведев также поблагодарил разработчиков программ для "пиратского использования западной интеллектуальной собственности в режиме личных санкций".