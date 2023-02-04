МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также 15 структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды", сообщил местный МИД. Канада расширила антироссийские санкции

"Этот список включает… МИА "Россия сегодня" — принадлежащую государству медиакомпанию, которая объединяет русскоязычные информационные ресурсы РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, TOK, KOT, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator и Arctic.ru", — говорится в сообщении.

Отдельной строкой в санкционный список вошло РИА Новости. Санкции вводятся также против заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Горностаева. В прошлом году под канадские санкции попали ряд российских агентств, в том числе Sputnik, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", а также телеканалы.

Как утверждает канадский МИД, страна предпринимает активные шаги "в рамках усилий, направленных на поддержку Украины".