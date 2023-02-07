"Газпром-Медиа Холдинг" прекратил работу с корпорацией Google после блокировки ТНТ и НТВ
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "Газпром-Медиа Холдинг" решил прекратить отношения с корпорацией Google на фоне блокировки каналов ТНТ и НТВ на YouTube, заявила пресс-служба холдинга.
Ранее в мессенджере Telegram-каналов появилось сообщение, что с 1 февраля проекты "Газпром-Медиа Холдинга" прекратили выкладывать контент на YouTube.
"В марте прошлого года корпорация Google незаконно заблокировала каналы "Газпром-Медиа Холдинга" ТНТ и НТВ на YouTube, и по этим фактам мы инициировали судебные процессы. Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно", — сказано в релизе.
В холдинге подчеркнули, что с RuTube подобные проблемы не возникнут. Кроме того, отечественный видеохостинг "за год утроил свою аудиторию и имеет отлаженную систему монетизации", став привлекательным также для зарубежных активов, отметили в пресс-службе.
https://1prime.ru/media/20230207/839720657.html
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