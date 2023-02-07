МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "Газпром-Медиа Холдинг" решил прекратить отношения с корпорацией Google на фоне блокировки каналов ТНТ и НТВ на YouTube, заявила пресс-служба холдинга. ФАС оценила покупку VK производителя YouTube-шоу "Что было дальше?"

Ранее в мессенджере Telegram-каналов появилось сообщение, что с 1 февраля проекты "Газпром-Медиа Холдинга" прекратили выкладывать контент на YouTube.

"В марте прошлого года корпорация Google незаконно заблокировала каналы "Газпром-Медиа Холдинга" ТНТ и НТВ на YouTube, и по этим фактам мы инициировали судебные процессы. Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно", — сказано в релизе.

В холдинге подчеркнули, что с RuTube подобные проблемы не возникнут. Кроме того, отечественный видеохостинг "за год утроил свою аудиторию и имеет отлаженную систему монетизации", став привлекательным также для зарубежных активов, отметили в пресс-службе.