МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Новый владелец Twitter Илон Маск поручил приостановить разработку новых функций на фоне масштабного сбоя в работе социальной сети, который мог произойти в том числе из-за сокращения затрат, сообщает журнал Fortune. ЕС может ужесточить правила модерации контента в Twitter, узнало СМИ

Журнал отмечает, что проблемы в работе социальной сети могли произойти по ряду причин, от урезания расходов на работу компании, введения новых правил и функций до проблем в работе центров обработки данных.

"Пожалуйста, приостановите пока разработку новых функций ради максимальной стабильности и устойчивости систем", — написал Маск в письме сотрудникам, слова из которого приводит журнал.

В Twitter заявили, что в курсе возникших у пользователей проблем и работают над их устранением.

"Twitter может не работать надлежащим образом у некоторых из вас. Приносим извинения за неудобства. Мы в курсе и работаем над исправлением ситуации", — сообщили в социальной сети.

Ранее пользователи Twitter в ряде стран сообщали о сбоях в работе сервиса. Сбои фиксируются в том числе в США, Великобритании, Канаде, Франции, Германии и других государствах. Сервис Downdetector сообщал, что многие пользователи отмечали ошибки в работе вебсайта и приложения, также наблюдаются неполадки с соединением с сервером.