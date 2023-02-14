МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Средний чек россиян в кинотеатрах, в который вошли как сам билет, так и традиционные перекусы, в начале 2023 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 024 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики банка "Русский Стандарт". Российские фильмы впервые принесли больше половины сборов кинопроката

"Средний чек на один визит в кинотеатр по картам банка (сюда входит покупка и билета, и традиционного перекуса для кинопросмотра: попкорн, напитки, комбо-наборы) в январе-феврале 2023 года составил 1 024 рубля. Годом ранее он был 922 рубля", — сравнили аналитики данные за январь и начало февраля текущего и прошлого года.

Как отметили авторы исследования, этому способствовали и полное снятие карантинных ограничений, и удачные семейные новогодние кинопремьеры.

При этом, по их данным, вырос не только средний чек, но и общее число покупок в этом сегменте. Так, согласно статистике, количество операций по картам банка в январе-феврале 2023 года увеличилось на 76% относительно двух последних месяцев прошлого года, а также на 21% по сравнению с январем-февралем 2022 года.

Интересный факт, что этой зимой "мужской средний чек" на кино оказался выше "женского" – 867 рублей против 1 178 рублей соответственно.

Аналитики отметили, что чаще всего покупки в кинотеатрах по картам банка в январе-феврале текущего года совершали россияне в возрасте от 31 года до 40 лет. На втором месте по числу покупок – клиенты в возрасте от 41 года до 50 лет, на третьем — в возрасте от 51 года до 60 лет. Далее идут россияне в возрасте от 21 года до 30 лет и старше 60 лет.