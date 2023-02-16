МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. В России предложил ограничить право СМИ публиковать сведения о лечении известных пациентов, передает RT. Для части пенсионеров предложили ввести новую льготу

С соответствующей инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он направил письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

Политолог напомнил, что федеральное законодательство, в том числе Конституция, содержит положения о неприкосновенности личной жизни, о праве граждан на личную, семейную и врачебную тайну.

Тем не менее, как указал Орлов, при поступлении в медучреждения известных людей (политиков, актеров, спортсменов) СМИ нередко публикуют информацию о состоянии здоровья этих граждан и подробности медицинских манипуляций над ними.

Он подчеркнул, что основной закон страны гарантирует свободу слова и права граждан на доступ к информации. Но в данном случае речь идет о неприкосновенности личной жизни публичного человека, открытые сведения о болезни и лечении которого могут лишь нанести дополнительный психологический и физический урон пациенту, отметил Орлов.

"В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета для средств массовой информации публиковать сведения, составляющие врачебную тайну независимо от источников поступления данной информации, за исключением случаев письменного согласия со стороны самого пациента либо родственников пациента при его недееспособности на публикацию подобной информации в целях организации благотворительного сбора средств на лечение", — говорится в письме.