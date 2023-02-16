МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Публикация американского журналиста Сеймура Херша о "Северных потоках" заставила пропагандирующую свободу западную прессу впасть в коллективную афазию, рассказал журналистам пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбинь. Лавров объяснил, почему западные СМИ умалчивают о расследовании Херша

Дипломат отметил, что ранее значительная часть статей Херша публиковалась на первых полосах New York Times, а в данном случае газеты не напечатали даже опровержения американских властей.

"Хочется спросить, действительно ли эти СМИ не волнует правда о взрывах на газопроводе "Северный поток"? Или же есть другие секретные обстоятельства?, — подчеркнул Ван Вэньбинь.

Западные СМИ, пропагандирующие свободу и беспристрастность, попросту впали в коллективную афазию, заключил он.

На прошлой неделе американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой указал на причастность США и Норвегии к подрыву трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", однако его расследование не получило широкого освещения в зарубежных СМИ.

Взрывы на газопроводах произошли в конце сентября 2022 года. Российская Генпрокуратура завела дело об акте международного терроризма.