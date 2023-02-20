Цукерберг объявил о запуске платной верификации аккаунтов в Facebook* и Instagram*
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Глава американской корпорации Meta** (запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг анонсировал запуск платной подписки, позволяющей пользователям Facebook* и Instagram* пройти верификацию учетной записи и получить "синюю галочку".
"На этой неделе мы запускаем Meta** Verified — услугу подписки, которая позволит вам подтвердить свою учетную запись с помощью государственного удостоверения личности, получить синий значок и дополнительную защиту от появления фейковых учетных записей, выдающих себя за вас, а также получить прямой доступ к службе поддержки клиентов. Эта новая функция предназначена для повышения подлинности (аккаунтов) и безопасности наших сервисов", — заявил Цукерберг, слова которого приводит портал Verge.
Отмечается, что услуга будет стоить 11,99 доллара в месяц в веб-версии и 14,99 доллара в месяц на мобильных устройствах.
В ноябре прошлого года владелец Twitter Илон Маск заявил, что в социальной сети запустят продажу подписок верификации пользователей с галочками разного цвета: золотые для компаний, серые для правительств и синие для физических лиц.
Позже Маск сообщил, что соцсеть решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других.
В декабре он окончательно заявил, что в течение нескольких месяцев все выданные ранее пользователям социальной сети Twitter синие галочки, служащие для верификации аккаунта, будут удалены. В рамках того же заявления американский предприниматель назвал принцип предоставления синих галочек "глупым и нелепым".
*Запрещены в России как эксремистские
**Запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/media/20230220/839856934.html