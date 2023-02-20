МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Глава американской корпорации Meta** (запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг анонсировал запуск платной подписки, позволяющей пользователям Facebook* и Instagram* пройти верификацию учетной записи и получить "синюю галочку". Маск извинился за надоедливую рекламу в Twitter

"На этой неделе мы запускаем Meta** Verified — услугу подписки, которая позволит вам подтвердить свою учетную запись с помощью государственного удостоверения личности, получить синий значок и дополнительную защиту от появления фейковых учетных записей, выдающих себя за вас, а также получить прямой доступ к службе поддержки клиентов. Эта новая функция предназначена для повышения подлинности (аккаунтов) и безопасности наших сервисов", — заявил Цукерберг, слова которого приводит портал Verge.

Отмечается, что услуга будет стоить 11,99 доллара в месяц в веб-версии и 14,99 доллара в месяц на мобильных устройствах.

В ноябре прошлого года владелец Twitter Илон Маск заявил, что в социальной сети запустят продажу подписок верификации пользователей с галочками разного цвета: золотые для компаний, серые для правительств и синие для физических лиц.

Позже Маск сообщил, что соцсеть решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других.

В декабре он окончательно заявил, что в течение нескольких месяцев все выданные ранее пользователям социальной сети Twitter синие галочки, служащие для верификации аккаунта, будут удалены. В рамках того же заявления американский предприниматель назвал принцип предоставления синих галочек "глупым и нелепым".

*Запрещены в России как эксремистские

**Запрещена в России как экстремистская