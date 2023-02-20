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https://1prime.ru/media/20230220/839864786.html
СМИ: Евросоюз может ввести санкции против медиагруппы "Россия сегодня"
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Европейский союз может включить в новый пакет антироссийских санкций медиагруппу "Россия сегодня", сообщило издание Euobserver со ссылкой на проект списка. Министры иностранных... ПРАЙМ, 20.02.2023
медиа, бизнес, новости, миа россия сегодня, санкции, ес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Европейский союз может включить в новый пакет антироссийских санкций медиагруппу "Россия сегодня", сообщило издание Euobserver со ссылкой на проект списка.
Министры иностранных дел ЕС в понедельник обсуждают в Брюсселе десятый пакет санкций.
Отмечается, что ограничения также могут ввести против медиагруппы "Патриот", в которую входит Федеральное агентство новостей.
Ранее Euobserver сообщал о планах Евросоюза включить в санкционный список Sputnik Arabic и RT Arabic.