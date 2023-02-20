МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Европейский союз может включить в новый пакет антироссийских санкций медиагруппу "Россия сегодня", сообщило издание Euobserver со ссылкой на проект списка. Десятый пакет санкций "ликвидирует дыры", заявил глава МИД Чехии

Министры иностранных дел ЕС в понедельник обсуждают в Брюсселе десятый пакет санкций.

Отмечается, что ограничения также могут ввести против медиагруппы "Патриот", в которую входит Федеральное агентство новостей.

Ранее Euobserver сообщал о планах Евросоюза включить в санкционный список Sputnik Arabic и RT Arabic.