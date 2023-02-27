МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Компания Twitter в субботу вечером уволила еще по меньшей мере 200 человек, сообщила газета New York Times со ссылкой на три осведомленные источника. Илон Маск шокировал пользователей Twitter заявлением об Украине

По данным газеты, это примерно 10% от общего числа сотрудников, все еще работающих в компании (примерно 2 тысячи человек).

Отмечается, что Илон Маск, который в октябре возглавил компанию, в стремлении сократить расходы неуклонно сокращал ее штат, который ранее составлял 7,5 тысячи человек.

Сообщается также, что ранее компания затруднила для сотрудников общение друг с другом. По словам пяти бывших и нынешних сотрудников, внутренняя служба обмена сообщениями Slack была отключена, что помешало сотрудникам общаться или просматривать данные компании.

Как напоминает издание, массовые увольнения произошли в Twitter в ноябре после прихода Маска, в дальнейшем были менее масштабные сокращения. По итогу число сотрудников сократилось примерно до 2 тысяч.

После приобретения Илоном Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.