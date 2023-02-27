New York Times: Компания Twitter в субботу вечером уволила еще по меньшей мере 200 человек
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Компания Twitter в субботу вечером уволила еще по меньшей мере 200 человек, сообщила газета New York Times со ссылкой на три осведомленные источника.
По данным газеты, это примерно 10% от общего числа сотрудников, все еще работающих в компании (примерно 2 тысячи человек).
Отмечается, что Илон Маск, который в октябре возглавил компанию, в стремлении сократить расходы неуклонно сокращал ее штат, который ранее составлял 7,5 тысячи человек.
Сообщается также, что ранее компания затруднила для сотрудников общение друг с другом. По словам пяти бывших и нынешних сотрудников, внутренняя служба обмена сообщениями Slack была отключена, что помешало сотрудникам общаться или просматривать данные компании.
Как напоминает издание, массовые увольнения произошли в Twitter в ноябре после прихода Маска, в дальнейшем были менее масштабные сокращения. По итогу число сотрудников сократилось примерно до 2 тысяч.
После приобретения Илоном Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://1prime.ru/media/20230227/839914327.html