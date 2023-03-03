Американские СМИ скрывают данные о поддержке помощи Украине, заявил Херш
Журналист Херш: американские СМИ скрывают реальный уровень поддержки помощи Украине
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Американские СМИ скрывают данные о неодобрении финансовой помощи Украине более чем 60 процентами жителей страны, заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
"Более 60% американцев не довольны тем, сколько денег уходит на поддержку Украины… СМИ в США не сообщают об этом", — сказал он в интервью китайскому телеканалу CGTN.
Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что размер помощи, оказываемой Киеву Вашингтоном, скоро достигнет 50 миллиардов долларов.
Херш добавил, что пресса также не сообщала о протестах европейцев против финансирования Украины.
Ранее американский журналист опубликовал статью, в которой раскрыл, что американские водолазы летом прошлого года установили на российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Пентагон заявлял РИА Новости, что Вашингтон не причастен к диверсии на трубопроводах.
https://1prime.ru/media/20230303/839967319.html
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