МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Американские СМИ скрывают данные о неодобрении финансовой помощи Украине более чем 60 процентами жителей страны, заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Херш назвал единственного подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

"Более 60% американцев не довольны тем, сколько денег уходит на поддержку Украины… СМИ в США не сообщают об этом", — сказал он в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что размер помощи, оказываемой Киеву Вашингтоном, скоро достигнет 50 миллиардов долларов.

Херш добавил, что пресса также не сообщала о протестах европейцев против финансирования Украины.

Ранее американский журналист опубликовал статью, в которой раскрыл, что американские водолазы летом прошлого года установили на российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Пентагон заявлял РИА Новости, что Вашингтон не причастен к диверсии на трубопроводах.