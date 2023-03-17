МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Канадская инвестиционный фонд Ethical Capital Partners (ECP) покупает компанию MindGeek, которая испытывала юридические и финансовые сложности из-за принадлежащего ей флагманского сайта Pornhub, сообщает издание Variety. Bloomberg: TikTok хочет отделиться от материнской компании

MindGeek является объектом многочисленных судебных исков, в которых утверждается, что Pornhub получал прибыль, распространяя детскую порнографию и сексуальные видеоролики без согласия исполнителей. В 2020 году сайт был отключен от платежных сетей Visa и Mastercard после расследования, выявившего незаконный контент на платформе. Хотя позднее доступ был возобновлен, в 2022 году Visa и Mastercard прекратили обслуживание платежей рекламного подразделения MindGeek, которое продает рекламу на Pornhub. Кроме того, YouTube и Instagram (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) приостановили действие аккаунтов Pornhub на своих платформах за нарушение их политики.

В заявлении ECP говорится, что ее партнеры и консультанты, представляющие "широкий круг экспертов в правоохранительной, юридической, нормативной, общественной и финансовой сферах", будут работать с MindGeek, чтобы гарантировать, что ее платформы "находятся на переднем крае инноваций, доверия и безопасности и остаются домом для инклюзивного глобального сообщества взрослых создателей в рамках творческого и сексуального самовыражения". Компания также заявила, что будет инвестировать в MindGeek, чтобы стать интернет-лидером в борьбе с незаконным онлайн-контентом.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

Основанная в 2004 году, MindGeek управляет большим портфелем развлекательных сайтов для взрослых, включая Pornhub, YouPorn, Redtube, Brazzers, Trans Angels и Nutaku.