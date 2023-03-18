МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Суд в Нью-Йорке обязал "Метрополитен-опера" выплатить российской оперной певице Анне Нетребко свыше 200 тысяч долларов в качестве компенсации за срыв выступлений в 2022 году, пишет газета The New York Times. СМИ: Россия победила в экономической борьбе с Западом

Речь идет о компенсации за 13 отмененных выступлений, уточняет издание.

Как отмечается, учреждение не желало платить певице из-за ее отказа осудить президента России Владимира Путина после начала спецоперации на Украине — принимающая сторона сочла это нарушением договора. Но, по мнению суда, у певицы есть право быть "сторонницей Путина", и ее позиция не представляется неправомерной. Согласно договору с Нетребко, опера должна заплатить ей вне зависимости от того, дала она концерт или нет.

Нетребко хотела получить еще 400 тысяч долларов за будущие сезоны, но это ходатайство не было удовлетворена, так как в договоре этот пункт не был предусмотрен. Помимо этого, саму певицу обязали заплатить штраф 30 тысяч долларов за "неподобающие" заявления в отношении ее критиков, обвинение их в проявлении "злобы" и "агрессии".

В "Метрополитен" не стали комментировать детали решения, но поддержали свое решение отменить выступления Нетребко. "Хотя наши контракты основаны на принципах "плати или играй", мы не считали морально допустимым платить Нетребко что-либо, учитывая ее тесную связь с Путиным", — сказал генеральный менеджер оперы Питер Гелб. Также учреждение объявило об увольнении супруга Нетребко Юсифа Эйвазова.

В начале марта 2022 года "Метрополитен-опера" отменила участие Нетребко в постановках за невыполнение требований отказаться от публичной поддержки Путина на фоне событий на Украине. Аналогичное решение приняла Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Сама Нетребко позже пообещала возобновить выступления.