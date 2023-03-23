МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. На премьеру российского фильма "Чебурашка" в Нарве были проданы почти все билеты, сообщила в четверг пресс-служба крупнейшей в Эстонии сети кинотеатров Apollo. В Ливане оценили показ "Чебурашки" на Ближнем Востоке

"В среду на премьеру "Чебурашка" в Нарве были проданы почти все билеты в кинотеатре Apollo Kino Astri. Также запланированы еще три сеанса в субботу и четыре — в воскресенье. Фильм идет на русском языке с субтитрами на эстонском", — говорится в сообщении. "Чебурашка" демонстрируется только в Нарве.

Большинство желающих посмотреть фильм уже видели его в интернете, но, как пишут в соцсетях жители Нарвы, просмотр в кинотеатре — это совсем другое дело. Нарвитяне отметили замечательный актерский состав фильма и особенно — игру Сергея Гармаша.

"Это идеальное семейное кино", — такое мнение высказали многие участники обсуждения фильма.

По данным портала Delfi, любые фильмы, которые поддерживают политику Кремля, исключены из официального эстонского проката. Однако дискуссионным моментом остаются детские и семейные фильмы российского производства, каковым является "Чебурашка". По словам советника по аудиовизуальным и цифровым вопросам министерства культуры Карло Функа, министерство культуры не видит оснований для ограничения репертуарного выбора Apollo.