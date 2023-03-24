МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск сообщил, что пользователи со всего мира теперь могут оформить подписку на Twitter Blue, верифицированный аккаунт сервиса микроблогов. Названа стоимость месячной подписки Twitter Blue для Android

"Twitter Verified (подписки верификации Twitter Blue) теперь доступны по всему миру", — написал Маск на своей страничке в соцсети.

В ноябре Маск сообщал, что соцсеть решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других. В середине декабря компания вернула подписку Twitter Blue в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. Обладатели подписки, как сообщалось ранее, получат доступ к таким функциям, как редактирование твитов, загрузка видео с разрешением 1080p и режим читателя. Стоимость Twitter Blue составляет 8 долларов в месяц в интернете и 11 долларов в месяц для пользователей соцсети на iOS.

В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.