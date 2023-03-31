МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Объём мобильного трафика социальной сети TikTok в России с марта 2022 года по март 2023 года упал в два раза, на этом фоне общий объём трафика приложений коротких видео в стране снизился на 55%, говорится в исследовании "Мегафон", результаты которого есть у РИА Новости. Польским чиновникам могут запретить TikTok на служебных телефонах

"TikTok начал терять аудиторию в марте 2022 года, когда российским пользователям запретили добавлять новые видео. Пользователи старше 55 лет были единственной категорией с растущим трафиком на протяжении прошлого года. В марте 2023 года трафик в приложении был вдвое ниже, чем в этот же период 2022", — говорится в исследовании.

Отмечается, что решение TikTok повиляло на весь сегмент коротких видео в России – за прошедший год общий мобильный трафик в таких сервисах снизился на 55%. Аудитория TikTok находит для себя новые площадки, в том числе YouTube Shorts, Yappi, VK Клипы и другие.

"Лучше всего обратить ситуацию в свою пользу смог сервис Likee, на протяжении нескольких лет не набиравший существенной доли в сегменте. С весны 2022 года внимание к Likee постоянно росло, например, в июне с началом школьных каникул мобильный трафик в нём удвоился. За год рост составил 300%. Также специалисты Мегафона фиксировали рост трафика в популярных российских сервисах Yappi и VK Клипы – там основной приток аудитории наблюдался осенью и в период новогодних праздников", — добавили в операторе.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).