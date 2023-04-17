Маск рассказал о слежке властей США за всем происходящим в Twitter
Илон Маск заявил, что власти США имеют полный доступ ко всему происходящему в Twitter
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Власти США имели полный доступ ко всему, что происходило в Twitter, включая даже личные сообщения пользователей, сообщил в беседе с телеведущим Fox News Такером Карлсоном американский предприниматель Илон Маск.
Миллиардер отметил, что за происходящим в социальной сети следили различные правительственные ведомства.
https://1prime.ru/media/20230417/840389687.html
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