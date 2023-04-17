МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Власти США имели полный доступ ко всему, что происходило в Twitter, включая даже личные сообщения пользователей, сообщил в беседе с телеведущим Fox News Такером Карлсоном американский предприниматель Илон Маск. Space X планирует испытать сверхтяжелую ракету

Миллиардер отметил, что за происходящим в социальной сети следили различные правительственные ведомства.