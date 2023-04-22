МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Компания Telegram предоставила полиции Бразилии необходимую информацию, чтобы избежать штрафа и блокировки, сообщает новостной портал G1. В Бразилии призвали к созданию валюты для расчетов, альтернативной доллару

Ранее власти Бразилии сообщили об открытии административного дела против Telegram, которое могло грозить мессенджеру штрафами и приостановкой деятельности в стране.

Решение было принято после того, как соцсеть вовремя не проинформировала правительство о механизмах, принятых для выявления и модерации нелегального контента, в том числе угроз нападения и разжигания ненависти.

"Мессенджер Telegram 21 апреля предоставил федеральной полиции данные о неонацистских группах, вовлеченных в случаи насилия в школах", — отмечает портал.

После нападения в начале апреля на детский сад в городе Блуменау, в результате которого погибли четыре ребенка, власти Бразилии усилили меры по обеспечению безопасности в учебных заведениях. В числе этих мер было обращение на прошлой неделе к соцсетям с запросом о предоставлении необходимой информации по борьбе с опасным контентом.