МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. В американских СМИ действует запрет на обсуждение ряда важных вопросов, рассказал в своем видеообращении в Twitter телеведущий Такер Карлсон, ушедший с телеканала Fox News. Маск рассказал о слежке властей США за Twitter

"Большие вопросы, определяющие наше будущее, вообще не обсуждаются: больше гражданских свобод, развивающаяся наука, демографическое изменение, корпоративная мощь, природные ресурсы" — перечислил он "запретные" темы.

Как отметил журналист, дискуссии в американских СМИ стали "невероятно глупыми" и "ничего не значащими", а дебаты о важных вещах запрещены по решению "обеих политических партий и их доноров".

По его словам, осознание всего этого вызывает депрессию, однако такое положение вещей не будет постоянным.

"Правда восторжествует. Существует достаточно мест, пока вы можете слышать слова. Скоро увидимся", — пообещал Карлсон.

Fox News сообщил 24 апреля об уходе Карлсона, который был известен своей последовательной критикой американской администрации, с канала. Утверждалось, что такое решение было обоюдным для ведущего и работодателя.