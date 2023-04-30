МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Суд в Бразилии отменил принятое ранее решение о приостановке действия мессенджера Telegram в стране, передает агентство Рейтер. Telegram раскрыл требуемые данные властям Бразилии во избежание блокировки

В среду суд в Бразилии распорядился приостановить действие мессенджера Telegram в Бразилии из-за неполноты данных, предоставленных полиции. На компанию наложен штраф в размере 1 миллиона реалов (около 200 тысяч долларов) в день.

"Флавио Лукас, судья Федерального регионального суда… заявил в своем решении, что полная приостановка работы сервиса Telegram в стране "нецелесообразна" из-за ее влияния на свободу общения тысяч людей, не имеющих отношения к продолжающемуся расследованию", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что решение о денежном штрафе для Telegram осталось в силе.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram обжалует решение бразильского суда, запрашивающего данные его пользователей, и будет защищать их право на частное общение.

Власти Бразилии 20 апреля сообщили об открытии против Telegram административного дела, грозившего мессенджеру штрафами и приостановкой деятельности в стране. Решение было принято после того, как компания вовремя не проинформировала правительство о механизмах, принятых для выявления и модерации нелегального контента, в том числе угроз нападения и разжигания ненависти. Позднее сообщалось, что Telegram предоставил полиции информацию.

После нескольких нападений на школы в Бразилии власти страны усилили меры по обеспечению безопасности в учебных заведениях. В числе этих мер было обращение к соцсетям с запросом о предоставлении необходимой информации по борьбе с опасным контентом.